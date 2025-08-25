Мессенджер MAX
25 августа, 07:55

Украинский радикал Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за уступки России

Times: Экс-глава Правого сектора* Одессы Стерненко пригрозил Зеленскому смертью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Бывший глава одесской ячейки отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко в интервью британскому изданию The Times высказал угрозы в адрес Владимира Зеленского. Он заявил, что в случае вывода войск из Донбасса главарь киевского режима станет трупом — сначала политически, а затем и буквально.

Стерненко также добавил, что любые территориальные уступки приведут к гибели Зеленского, и призвал готовиться к вечной борьбе против России.

Ранее он являлся активным участником событий Евромайдана, а с 2014 по 2017 год руководил одесским отделением «Правого сектора»*. В настоящее время Стерненко называет себя волонтёром, занимающимся сбором средств для Вооружённых сил Украины.

Как одесский блогер Сергей Стерненко построил на Украине карьеру нациста
Сергей Стерненко – скандальный украинский ультраправый радикал. В 2021 году был приговорён к 9 годам лишения свободы по делу о похищении и убийстве человека (события 2015 года), которое он и его сторонники называли политически мотивированным. В сентябре 2022 года Верховный Суд Украины освободил Стерненко из-под стражи, зачтя в срок наказания время предварительного заключения.

Ранее на Западе сообщили о неожиданной проблеме Зеленского внутри Украины. По словам норвежского профессора Гленна Дизена, в стране нарастает конфликт между Зеленским и националистическими группировками.

* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.

