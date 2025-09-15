«Европейцы мешают делу»: Песков обвинил ЕС в срыве мирного урегулирования
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европейские страны своими действиями препятствуют поиску путей урегулирования конфликта на Украине, игнорируя ключевые причины возникновения текущего кризиса. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.
«Европейцы мешают делу, европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса», — подчеркнул представитель российского руководства.
Песков акцентировал, что без объективного анализа глубинных истоков конфликта и учёта законных интересов всех сторон достижение устойчивого политического решения невозможно. Подобная позиция европейских государств демонстрирует нежелание признавать реальные предпосылки сложившейся ситуации и способствует дальнейшей эскалации напряжённости.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский категорически отказался от посещения Москвы. Глава киевского режима объяснил своё решение непрекращающимися обстрелами украинской территории, подчеркнув, что не считает возможным вести диалог под угрозой ежедневных ракетных ударов. В Совфеде же считают, что истинные причины отказа Зеленского в другом.