Европейские страны своими действиями препятствуют поиску путей урегулирования конфликта на Украине, игнорируя ключевые причины возникновения текущего кризиса. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Европейцы мешают делу, европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса», — подчеркнул представитель российского руководства.

Песков акцентировал, что без объективного анализа глубинных истоков конфликта и учёта законных интересов всех сторон достижение устойчивого политического решения невозможно. Подобная позиция европейских государств демонстрирует нежелание признавать реальные предпосылки сложившейся ситуации и способствует дальнейшей эскалации напряжённости.