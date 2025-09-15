Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Москвой и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, чтобы избежать серьёзных потерь территории и поражения на поле боя. Об этом сообщило американское издание The American Conservative.

«Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займёт ещё много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения», — говорится в материале.

Самой надёжной гарантией безопасности для Украины станет обязательство сохранять нейтралитет и никогда не вступать в НАТО, считают авторы издания. По мнению экспертов, это позволит Киеву избежать дальнейших разрушительных последствий конфликта.