Регион
15 сентября, 08:48

«Не ждать сокрушительного поражения»: В США призвали Украину отказаться от идеи фикс и заключить мир

TAC: Киев должен отказаться от вступления в НАТО ради безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Москвой и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, чтобы избежать серьёзных потерь территории и поражения на поле боя. Об этом сообщило американское издание The American Conservative.

«Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займёт ещё много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения», — говорится в материале.

Самой надёжной гарантией безопасности для Украины станет обязательство сохранять нейтралитет и никогда не вступать в НАТО, считают авторы издания. По мнению экспертов, это позволит Киеву избежать дальнейших разрушительных последствий конфликта.

«Это катастрофа»: Янукович выступил с заявлением об Украине в НАТО
«Это катастрофа»: Янукович выступил с заявлением об Украине в НАТО

Ранее сообщалось, что идея отправки на Украину немецких «миротворческих» войск после заключения мирного соглашения с Россией требует пересмотра. Размещение воинского контингента из ФРГ стало бы сигналом о возможном вступлении Киева в НАТО, чего РФ никогда бы не допустила.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    Комментарий
