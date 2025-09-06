Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
6 сентября, 06:05

В ФРГ сочли отправку войск на Украину «предвестником вступления» в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Идея отправить на Украину немецкие «миротворческие» войска после заключения мирного соглашения с Россией для соблюдения режима нуждается в пересмотре, поскольку это стало бы бы предвестником принятия Киева в НАТО. Об этом заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС) премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Rheinische Post.

«Мне трудно представить, чтобы там разместились войска НАТО», — сказал немецкий политик и объяснил, что Россия никогда бы этого не допустила.

Зёдер убеждён, что размещение военных ФРГ «стало бы предвестником вступления Украины в НАТО», что Россия считает неприемлемым. Бундесвер к такому развитию событий тоже не готов, поскольку находится «на пределе возможностей», как в финансовом плане, так и в вопросе личного состава, уверен лидер ХСС. Зёдер считает, что при таком повороте Германии придётся вернуть обязательный призыв в армию.

Ранее стало известно, что Правительство Федеративной Республики Германия планирует укрепить противовоздушную оборону Украины и отправить киевскому режиму технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. При этом большинство немцев выступает за отправку войск в Незалежную.

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что отправка войск НАТО на Украину не обсуждается
