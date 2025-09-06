Идея отправить на Украину немецкие «миротворческие» войска после заключения мирного соглашения с Россией для соблюдения режима нуждается в пересмотре, поскольку это стало бы бы предвестником принятия Киева в НАТО. Об этом заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС) премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Rheinische Post.

«Мне трудно представить, чтобы там разместились войска НАТО», — сказал немецкий политик и объяснил, что Россия никогда бы этого не допустила.