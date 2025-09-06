Большинство немцев выступили за отправку войск на Украину

Свыше половины жителей ФРГ считают, что немецкий военный континент должен быть введён на территорию Украины в случае прекращения огня и участия в миротворческой миссии европейских войск. Это следует из результатов опроса, проведённого исследовательской группой Wahlen. Заказчиком исследования выступил телеканал ZDF.

Отмечается, что 53 процента опрошенных граждан Германии считают правильным участие страны в обеспечении режима прекращения огня посредством отправки на Украину сил Бундесвера. Против такого решения выступают 42 процента респондентов, включая большинство жителей восточных федеральных земель ФРГ (54%).

Также выяснилось, что всего четыре процента немцев рассчитывают на постоянное прекращение огня в зоне боевых действий на Украине в ближайшие недели. 94 процента опрошенных в такой сценарий не верят.