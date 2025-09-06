Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 21:15

Большинство немцев выступили за отправку войск на Украину

Wahlen: Больше половины немцев поддерживают отправку войск ФРГ на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Свыше половины жителей ФРГ считают, что немецкий военный континент должен быть введён на территорию Украины в случае прекращения огня и участия в миротворческой миссии европейских войск. Это следует из результатов опроса, проведённого исследовательской группой Wahlen. Заказчиком исследования выступил телеканал ZDF.

Отмечается, что 53 процента опрошенных граждан Германии считают правильным участие страны в обеспечении режима прекращения огня посредством отправки на Украину сил Бундесвера. Против такого решения выступают 42 процента респондентов, включая большинство жителей восточных федеральных земель ФРГ (54%).

Также выяснилось, что всего четыре процента немцев рассчитывают на постоянное прекращение огня в зоне боевых действий на Украине в ближайшие недели. 94 процента опрошенных в такой сценарий не верят.

СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине
СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине

Ранее стало известно, что Правительство Федеративной Республики Германия планирует укрепить противовоздушную оборону Украины и отправить киевскому режиму технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. Также немецкие власти сохраняют приверженность продолжению обучения военных ВСУ и интеграции оборонно-промышленного комплекса Украины с европейскими странами.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar