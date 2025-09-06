Большинство немцев выступили за отправку войск на Украину
Свыше половины жителей ФРГ считают, что немецкий военный континент должен быть введён на территорию Украины в случае прекращения огня и участия в миротворческой миссии европейских войск. Это следует из результатов опроса, проведённого исследовательской группой Wahlen. Заказчиком исследования выступил телеканал ZDF.
Отмечается, что 53 процента опрошенных граждан Германии считают правильным участие страны в обеспечении режима прекращения огня посредством отправки на Украину сил Бундесвера. Против такого решения выступают 42 процента респондентов, включая большинство жителей восточных федеральных земель ФРГ (54%).
Также выяснилось, что всего четыре процента немцев рассчитывают на постоянное прекращение огня в зоне боевых действий на Украине в ближайшие недели. 94 процента опрошенных в такой сценарий не верят.
Ранее стало известно, что Правительство Федеративной Республики Германия планирует укрепить противовоздушную оборону Украины и отправить киевскому режиму технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. Также немецкие власти сохраняют приверженность продолжению обучения военных ВСУ и интеграции оборонно-промышленного комплекса Украины с европейскими странами.