Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, комментируя действия немецкого политика.

«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с ракет удаляется заводская маркировка и заменяются отдельные детали для маскировки происхождения. Однако, как подчеркивают в разведке, управлять комплексами Taurus будут командированные немецкие военнослужащие, что неизбежно создаёт риски эскалации.