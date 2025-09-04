СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, комментируя действия немецкого политика.
«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с ракет удаляется заводская маркировка и заменяются отдельные детали для маскировки происхождения. Однако, как подчеркивают в разведке, управлять комплексами Taurus будут командированные немецкие военнослужащие, что неизбежно создаёт риски эскалации.
В СВР также отметили, что жёсткая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение европейских экспертов на фоне активизации диалога между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса. Действия Берлина расцениваются как попытка балансировать между поддержкой Киева и избеганием прямого конфликта с Россией.
Ранее Мерц, позволил себе ряд крайне нелестных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина и самой России. В частности, он подчеркнул, что экономическое ослабление Российской Федерации является необходимым условием для урегулирования украинского конфликта. Во Франции выпад Мерца охарактеризовали как «приступ безумия». Позднее и сам российский лидер прокомментировал данную ситуацию.