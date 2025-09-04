Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 07:04

СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, комментируя действия немецкого политика.

«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с ракет удаляется заводская маркировка и заменяются отдельные детали для маскировки происхождения. Однако, как подчеркивают в разведке, управлять комплексами Taurus будут командированные немецкие военнослужащие, что неизбежно создаёт риски эскалации.

В СВР также отметили, что жёсткая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение европейских экспертов на фоне активизации диалога между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса. Действия Берлина расцениваются как попытка балансировать между поддержкой Киева и избеганием прямого конфликта с Россией.

Политолог Перенджиев: Россия ударит Орешником по ФРГ в случае применения Taurus
Политолог Перенджиев: Россия ударит Орешником по ФРГ в случае применения Taurus

Ранее Мерц, позволил себе ряд крайне нелестных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина и самой России. В частности, он подчеркнул, что экономическое ослабление Российской Федерации является необходимым условием для урегулирования украинского конфликта. Во Франции выпад Мерца охарактеризовали как «приступ безумия». Позднее и сам российский лидер прокомментировал данную ситуацию.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar