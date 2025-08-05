Политолог Перенджиев: Россия ударит Орешником по ФРГ в случае применения Taurus

Москва может применить ракетный комплекс «Орешник» по территории Германии в ответ на возможные удары ракетами Taurus. Об этом NEWS.ru заявил политолог Александр Перенджиев.

По его словам, отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это чёткий сигнал Западу. Россия демонстрирует готовность наносить удары не только по территории Украины, но и по странам, осуществляющим враждебные действия в адрес Москвы.