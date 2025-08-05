Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 10:05

В Кремле призвали не ждать анонсов по развёртыванию Россией РСМД

Песков назвал сферу обороны РФ чувствительной и непубличной областью

Обложка © Wikipedia / Ministry of Defense of Russia

Обложка © Wikipedia / Ministry of Defense of Russia

Официальных анонсов по развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в России не стоит ждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос принял ли глава государства Владимир Путин какие-то конкретные решения по РСМД. Он отметил, что это относится к чувствительной сфере обороны и остаётся непубличным.

«Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Всё-таки речь идёт о сфере обороны, это достаточно чувствительная и непубличная область», — сказа он.

Он подчеркнул, что такие вопросы касаются оборонной сферы, где детали редко становятся достоянием общественности. Поэтому официальный Кремль не планирует делать подобные заявления публичными.

«Это новая реальность»: Медведев призвал ждать новые шаги после снятия моратория на РСМД
«Это новая реальность»: Медведев призвал ждать новые шаги после снятия моратория на РСМД

Ранее сообщалось, что Россия охраняет полное право на размещение ракет средней и меньшей дальности без каких-либо ограничений. Страна больше не считает себя связанной какими-либо обязательствами в этой сфере и готова при необходимости принимать все необходимые меры и делать соответствующие шаги.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • рсмд
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar