В Кремле призвали не ждать анонсов по развёртыванию Россией РСМД

Официальных анонсов по развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в России не стоит ждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос принял ли глава государства Владимир Путин какие-то конкретные решения по РСМД. Он отметил, что это относится к чувствительной сфере обороны и остаётся непубличным.

«Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Всё-таки речь идёт о сфере обороны, это достаточно чувствительная и непубличная область», — сказа он.

Он подчеркнул, что такие вопросы касаются оборонной сферы, где детали редко становятся достоянием общественности. Поэтому официальный Кремль не планирует делать подобные заявления публичными.