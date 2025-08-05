В Кремле призвали не ждать анонсов по развёртыванию Россией РСМД
Песков назвал сферу обороны РФ чувствительной и непубличной областью
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Официальных анонсов по развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в России не стоит ждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос принял ли глава государства Владимир Путин какие-то конкретные решения по РСМД. Он отметил, что это относится к чувствительной сфере обороны и остаётся непубличным.
«Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Всё-таки речь идёт о сфере обороны, это достаточно чувствительная и непубличная область», — сказа он.
Он подчеркнул, что такие вопросы касаются оборонной сферы, где детали редко становятся достоянием общественности. Поэтому официальный Кремль не планирует делать подобные заявления публичными.
Ранее сообщалось, что Россия охраняет полное право на размещение ракет средней и меньшей дальности без каких-либо ограничений. Страна больше не считает себя связанной какими-либо обязательствами в этой сфере и готова при необходимости принимать все необходимые меры и делать соответствующие шаги.