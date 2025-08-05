Россия имеет право принимать любые меры по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РФ больше ничем не ограничена.

«У России больше нет никаких ограничений на этот счёт. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия более не придерживается моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. Ранее Москва, несмотря на выход США из Договора о РСМД в 2019 году, пыталась сдержать гонку вооружений, предлагая взаимные ограничения. Однако эти инициативы остались без ответа. Более того, США и их партнёры не только объявили о планах развёртывания таких ракет, но и начали активную работу в этом направлении, включая испытания и подготовку инфраструктуры. В связи с этими действиями Россия считает необязательным соблюдение односторонних ограничений.