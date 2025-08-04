МИД: Россия больше не считает себя связанной мораторием на РСМД

Россия больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявили в МИД РФ. Там отметили, что после того как США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия предпринимала последовательные шаги по сдерживанию гонки вооружений. В 2019-2020 годах на высшем уровне были озвучены инициативы о добровольном моратории на размещение наземных РСМД до тех пор, пока аналогичные американские системы не появятся в других регионах. Москва также призывала страны НАТО ввести взаимный запрет на развёртывание вооружений, ранее ограниченных договором, а государства Азиатско-Тихоокеанского региона – поддержать усилия по предотвращению новой гонки вооружений.

Однако эти предложения не нашли отклика. США и их союзники не только заявили о планах размещения наземных РСМД в различных регионах, но и активно приступили к их реализации. По имеющимся данным, Вашингтон уже завершил или близок к завершению испытаний нескольких типов таких ракет, начал их серийное производство, а также создаёт инфраструктуру и специализированные подразделения для их оперативного развёртывания. Кроме того, участились случаи переброски ракетных комплексов этой категории на учения за пределами США.

В Европе с 2023 года отмечается использование американских мобильных пусковых установок, способных запускать РСМД, в ходе учений НАТО с явной антироссийской направленностью. В частности, в Дании применялась подвижная система Mk70. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс «Тифон», который до сих пор остаётся на архипелаге. Летом 2025 года этот же комплекс использовался в Австралии во время учений Talisman Sabre, где также впервые за рубежом была развёрнута гиперзвуковая система «Дарк игл». Американские представители открыто заявили, что её применение направлено на «проецирование силы».

Кроме того, в ходе тех же учений австралийские военные осуществили пуск ракеты PrSM с дальностью свыше 500 км, что относит её к классу наземных РСМД. Ранее аналогичные испытания проводились США на территории Палау. Эти шаги фактически превращают системы «Хаймарс» и M270 MLRS в платформы для запуска ракет средней дальности. При этом такие вооружения уже активно поставляются союзникам Вашингтона, включая Украину, где они используются против России.

США и их партнёры открыто заявляют о планах долгосрочного, а по сути постоянного, размещения РСМД в Европе и АТР. Например, с 2026 года Германия намерена принять на своей территории комплексы «Тифон» и «Дарк игл». Некоторые союзники Вашингтона также рассматривают возможность закупки или самостоятельной разработки ракет с дальностью от 500 до 5500 км, что ещё больше усилит угрозу стратегической стабильности.

Эти действия создают прямые риски для безопасности России и подрывают глобальную стабильность, повышая напряжённость между ядерными державами. Учитывая, что многократные предупреждения Москвы игнорируются, а американские РСМД уже фактически размещаются в ключевых регионах, Россия больше не считает себя связанной ранее принятыми односторонними ограничениями, указали в ведомстве.

Уточняется, что конкретные ответные меры будут определены российским руководством на основе анализа масштабов развёртывания западных ракетных систем и общей динамики ситуации в сфере международной безопасности.