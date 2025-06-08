МИД предупредил США о «логическом завершении» моратория России на размещение РСМД
Замглавы МИД Рябков: Действие моратория на развёртывание РСМД близится к концу
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Срок действия российского моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к концу, поскольку Запад не оценил сдержанность Москвы в этом вопросе. Об этом американских коллег предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности», — заявил он в интервью ТACC.
Рябков отметил, что российская сторона «открыто и прямо» заявила о приближении к завершению введённого в одностороннем порядке моратория на размещение наземных РСМД. В связи с последними событиями Россия вынуждена реагировать на возникновение «новых и весьма чувствительных ракетных угроз».
Напомним, в феврале 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ. А в ноябре 2024 года он рассказал о том, что Россия продолжает разрабатывать целую линейку ракет средней и меньшей дальности. В список входят не только «Орешник», но и другое оружие, которое также пойдёт в серию.