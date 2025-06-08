Срок действия российского моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к концу, поскольку Запад не оценил сдержанность Москвы в этом вопросе. Об этом американских коллег предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности», — заявил он в интервью ТACC.

Рябков отметил, что российская сторона «открыто и прямо» заявила о приближении к завершению введённого в одностороннем порядке моратория на размещение наземных РСМД. В связи с последними событиями Россия вынуждена реагировать на возникновение «новых и весьма чувствительных ракетных угроз».