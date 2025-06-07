В МИД РФ напомнили НАТО об испытаниях ракетных комплексов РФ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что при испытаниях новых ракетных комплексов страна руководствуется в первую очередь соображениями национальной безопасности. Это заявление стало ответом на высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Киеву дальнобойного вооружения. Рябков подчеркнул, что использование такого оружия невозможно без непосредственного участия военных специалистов стран-производителей.

«Мы неоднократно подчёркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран — производителей этих систем невозможно», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Рябков уточнил, что западные страны не только предоставляют разведывательные данные со спутников, но и непосредственно участвуют в боевом применении дальнобойных систем. По его словам, военные специалисты НАТО лично занимаются программированием полётных заданий и осуществляют весь комплекс подготовительных мероприятий для использования этого оружия.