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Регион
7 июня, 11:40

В МИД РФ напомнили НАТО об испытаниях ракетных комплексов РФ

Рябков: РФ выбирает цели для испытания ракетных комплексов исходя из угроз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что при испытаниях новых ракетных комплексов страна руководствуется в первую очередь соображениями национальной безопасности. Это заявление стало ответом на высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Киеву дальнобойного вооружения. Рябков подчеркнул, что использование такого оружия невозможно без непосредственного участия военных специалистов стран-производителей.

«Мы неоднократно подчёркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран — производителей этих систем невозможно», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Рябков уточнил, что западные страны не только предоставляют разведывательные данные со спутников, но и непосредственно участвуют в боевом применении дальнобойных систем. По его словам, военные специалисты НАТО лично занимаются программированием полётных заданий и осуществляют весь комплекс подготовительных мероприятий для использования этого оружия.

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Напомним, Мерц после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что ФРГ готова поставить Киеву дальнобойное оружие. Кроме того они намерены наладить производство на территории Украины. По его словам, ФРГ считает важным активизировать сотрудничество и обеспечить ВСУ «всем».

Александра Мышляева
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