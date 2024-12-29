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Регион
29 декабря, 04:40

Лавров: РФ придётся отказаться от нежизнеспособного моратория на размещение РСМД

Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb

Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb

Россия столкнулась с необходимостью пересмотра своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как документ фактически утратил жизнеспособность. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться», — подчеркнул глава МИД в интервью РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что Соединённые Штаты не придали значения предостережениям со стороны России и стали размещать свои ракеты в различных регионах планеты. Москва вынуждена отреагировать на этот вызов соразмерно.

«Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», осуществлённое нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер», — заключил Лавров.

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Ранее схожий сценарий допустил и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, снятие ограничений по размещению РСМД приведёт к негативным последствиям для всей глобальной безопасности.

Тимур Хингеев
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