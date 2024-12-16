Путин озвучил условие для снятия ограничений по размещению РСМД
Путин: РФ откажется от ограничений по РСМД, если США развернут такое оружие
Глава государства Владимир Путин предупредил, что Россия может отказаться от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Приятной тому может послужить начало развёртывания Штатами таких систем. Заявление российского лидера прозвучало в ходе его выступления итоговой коллегии Минобороны.
«Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке. Но если США приступят к развёртыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты», — сообщил российский лидер.
Президент также уточнил, что в США уже создали и подготовили к размещению в передовых зонах высокоточные ударные средства наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч км. Однако раньше это было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе Вашингтона прекратил действие.
«Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведёт к негативным последствиям для всей глобальной безопасности», — отметил глава государства.
В заключении российский лидер ещё раз подчеркнул, что РФ не будет развёртывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе.
Ранее Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска. Российский лидер уточнил, какие именно комплексы применяются нашими бойцами. По словам президента, это разведывательные и ударные исполнители, морские дроны и робототехнические платформы многоцелевого применения. Кроме того, Армия Росси получает несколько тысяч беспилотников ежедневно.