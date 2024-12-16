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Регион
16 декабря, 11:48

Путин озвучил условие для снятия ограничений по размещению РСМД

Путин: РФ откажется от ограничений по РСМД, если США развернут такое оружие

Глава государства Владимир Путин предупредил, что Россия может отказаться от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Приятной тому может послужить начало развёртывания Штатами таких систем. Заявление российского лидера прозвучало в ходе его выступления итоговой коллегии Минобороны.

«Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке. Но если США приступят к развёртыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты», — сообщил российский лидер.

Президент также уточнил, что в США уже создали и подготовили к размещению в передовых зонах высокоточные ударные средства наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч км. Однако раньше это было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе Вашингтона прекратил действие.

«Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведёт к негативным последствиям для всей глобальной безопасности», — отметил глава государства.

В заключении российский лидер ещё раз подчеркнул, что РФ не будет развёртывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе.

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Ранее Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска. Российский лидер уточнил, какие именно комплексы применяются нашими бойцами. По словам президента, это разведывательные и ударные исполнители, морские дроны и робототехнические платформы многоцелевого применения. Кроме того, Армия Росси получает несколько тысяч беспилотников ежедневно.

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Wikipedia/Mil.ru

Алена Пенчугина
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