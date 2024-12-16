Путин раскрыл численность американских военных в Европе
Путин: Численность американских военных в Европе уже превысила 100 тыс. человек
Президент России Владимир Путин отметил рост военного присутствия НАТО у границ страны, указав на увеличение числа американских войск в Европе. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.
«НАТО наращивает свои военные расходы, и вблизи российских границ создаются ударные группировки альянса», — отметил верховный главнокомандующий.
По его словам, «число американских военнослужащих в Европе уже превысило 100 тысяч».
Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника», а также отметил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации.
Kandinsky 3.1 / Life.ru