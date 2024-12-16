Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
16 декабря, 11:21

Путин раскрыл численность американских военных в Европе

Путин: Численность американских военных в Европе уже превысила 100 тыс. человек

Президент России Владимир Путин отметил рост военного присутствия НАТО у границ страны, указав на увеличение числа американских войск в Европе. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.

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«НАТО наращивает свои военные расходы, и вблизи российских границ создаются ударные группировки альянса», — отметил верховный главнокомандующий.

По его словам, «число американских военнослужащих в Европе уже превысило 100 тысяч».

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Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника», а также отметил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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