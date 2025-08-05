Россия расчехляет «Орешник»: что последует за выходом из моратория на РСМД? Россия официально сняла мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности. Как это отразится на глобальном балансе сил и почему выход из ДРСМД — вынужденная мера, объясняет Life.ru. 5 августа, 16:46 Боевые блоки ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер». Обложка © Wikipedia / Leonidl

Россия сбросила оковы: почему мораторий на РСМД больше не действует

4 августа 2025 года Россия приняла поистине историческое решение и официально отменила самоограничение на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Москва соблюдала требования моратория о ликвидации и неразмещении РСМД на протяжении почти 40 лет, причём последние шесть — в инициативном порядке. Впрочем, возникший по вине США стратегический дисбаланс вынудил Кремль развязать себе руки.

«МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — заявила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Эпоха, в которой Россия сдерживала себя в надежде на взаимность, закончилась. Многочисленные призывы к Вашингтону избежать новой гонки вооружений не нашли отклика: в ликвидации договора о нераспространении РСМД американская военно-политическая машина увидела лишь возможность подорвать глобальный баланс сил. Настало время и нам показать зубы, считают в Совете безопасности РФ. Это жест, продиктованный откровенным пренебрежением странами НАТО принципами равной безопасности, считают там.

«Это новая реальность, с которой придётся считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», — предупредил зампред СБ Дмитрий Медведев.

Кто первым нарушил РСМД — хроника предательства

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года 40-м президентом США Рональдом Рейганом и последним генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Соглашение предусматривало снятие с вооружения и утилизацию всех ракет меньшей (от 500 до 100 км) и средней (1000 – 1500 км) дальности. Требования моратория были выполнены в рекордные сроки: уже к 1991 году обе ядерные державы отчитались об уничтожении арсеналов.

Горбачёв и Рейган подписывают ДРСМД в Белом доме. Фото © Общественное достояние

В 2018 году Дональд Трамп бездоказательно обвинил Россию в якобы «несоблюдении» моратория и анонсировал выход США из договора. 1 февраля 2019-го Вашингтон приостановил его действие, Москва ответила аналогичным шагом. А 2 августа соглашение официально прекратило существование. РФ тогда, вопреки ожиданиям Запада, не бросилась наращивать арсеналы, а взяла на себя одностороннее обязательство не размещать такие ракеты первой. Штаты же, напротив, пустились во все тяжкие.

По данным МИД РФ, с 2023 года фиксируются прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО и Азиатско-Тихоокеанский регион. Речь идёт, например, о мобильных ПУ Typhon, в шахтах которой могут размещаться крылатые ракеты Tomahawk. С недавнего времени они базируются в Дании, Австралии и на Филиппинах. В 2026 году этот список пополнит и Германия. Кроме того, Пентагон уже перебросил за границу первую гиперзвуковую систему средней дальности Dark Eagle. Комплекс был задействован в учениях Talisman Sabre 2025 в Австралии.

«Эти действия направлены на нанесение ущерба безопасности нашей страны. <...> Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — комментировал предстоящую переброску РСМД США в Германию замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ПУ Typhon. Фото © Wikipedia / US Army

17 минут до Европы: какие цели под прицелом у России?

Сегодня Россия официально имеет на вооружении и серийно производит единственную ракету средней дальности наземного базирования, которая попадает под ДРСМД. Речь идёт о гиперзвуковом комплексе «Орешник», что стал настоящей мировой сенсацией после удара по заводу «Южмаш» в украинском Днепропетровске.

Удар по «Южмашу». Видео © X / Dmitry Medvedev

Российская ракета обладает разделяющейся головной частью, причём каждый боевой блок развивает скорость до 10 Махов, достигая сравнимой с поверхностью Солнца температуры. Перехватить такую воздушную цель невозможно. Если учесть слова президента РФ Владимира Путина о том, что применение сразу нескольких «Орешников» сопоставимо по эффекту с ядерным оружием, можно примерно назвать и мощность каждой боеголовки — десятки килотонн.

Зона поражения российскими РСМД в Европе. Инфографика © Life.ru

Дальность полёта «Орешника», которая достигает 5500 километров, позволяет ему поражать любые цели на территории Европы. Время подлёта ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут. До базы ПРО США в польском Редзиково она доберётся за 11 минут.

В случае размещения ракет на Дальнем Востоке в зоне поражения оказываются все американские базы в АТР, а также Аляска. Напомним, что именно там базируются почти все ракеты системы национальной ПРО США (National Missile Defense). А если Москва последует примеру Вашингтона и отправит гиперзвуковые комплексы своим союзникам в Латинской Америке или на Кубу — в красной зоне окажутся Штаты и большая часть Канады. Последний сценарий очень напоминает завязку Карибского кризиса, который снова может случиться по вине Белого дома.





Заметим, что в арсенале ВКС РФ есть ещё ракета Х-101 и её ядерный собрат Х-102 с дальностью до 5500 километров. Они не попадали под мораторий, так как документ запрещал лишь наземные комплексы. Кроме того, как подметил военкор Александр Коц, в закромах российских складов могли остаться и советские ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер».

«У нас вагон советских разработок, которые можно быстро пустить в серию. В частности, ракету средней дальности РСД-10 «Пионер» с дальностью полёта от 600 до 5500 километров. Если её развернуть в европейской части страны, то любая база НАТО в Европе или крупный город могут быть уничтожены в течение 10 минут», — уверен он.

Пусковая установка РСД-10 «Пионер» в музее. Обложка © Wikipedia / George Chernilevsky

Карибский кризис – 2: будет ли ответ России на Кубе?

Любопытно, что и выход двух держав из ДРСМД, и снятие Россией самоограничения на развёртывание таких ракет произошли в момент правления Дональда Трампа. «Миротворец всея США», благими намерениями которого можно вымостить в ад шестиполосную магистраль, так и не понял после первого президентского срока, что Россия не позволит вести с ней игру в одни ворота. За снятием моратория обязательно последует снятие моратория, за угрозой передислоцировать подлодки — развёртывание гиперзвука средней дальности.

В условиях, когда Запад в духе холодной войны открыто заявляет о цели нанести России «стратегическое поражение», у Москвы просто не остаётся пространства для полумер. А потому решение о прекращении одностороннего самозапрета на размещение ракет средней и меньшей дальности — это уже не политика, а вопрос выживания.

Авторы Илья Пушкарев