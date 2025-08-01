Путин: Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» поступил в войска

Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведён и передан в Вооружённые силы России. Об этом в разговоре с представителями прессы сообщил президент РФ Владимир Путин, приехавший на остров Валаам на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.