Путин: Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» поступил в войска
Путин: Первый серийный ракетный комплекс Орешник произведён и передан в войска
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Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведён и передан в Вооружённые силы России. Об этом в разговоре с представителями прессы сообщил президент РФ Владимир Путин, приехавший на остров Валаам на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«У нас произведён первый серийный комплекс «Орешник». И он поступил в войска. Теперь серия заработала», — рассказал глава государства.
ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось. В июне Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности под названием «Орешник». Он подчеркнул, что этот комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Несколько ракетных комплексов «Орешник» будут переданы Белоруссии. По словам Путина, площадка для их размещения в союзной республике определена и там уже ведутся подготовительные работы.