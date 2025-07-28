В России обсудили ошибку в использовании ракеты «Орешник» для атак на украинские объекты. Баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся боевой частью не предназначена для атак на такие цели, как аэродромы, склады или узлы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», указывая на распространённое недоразумение относительно её применения.

В публикации подчёркивается, что удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске был оправданным, в то время как использование ракеты против аэродрома в Староконстантинове не соответствует её предназначению.

Ссылаясь на доклад «Боевые действия в глубине обороны противника» 1983 года, канал отмечает, что в советский период для атак на аэродромы рекомендовалось применять ракету комплекса 9К72 (Р-17) с боеголовкой весом от 50 до 100 килограммов, современными аналогами которой являются «Искандер» и «Кинжал».