«Выпускаем «Орешник»: Эксперт раскрыл ключевой «козырь» России на ультиматум Трампа

Сам факт обсуждения ударов дальнобойными ракетами по Москве и Санкт-Петербургу президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским требует жёсткой реакции России. Об этом сообщил сайту MK.ru военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, передача Киеву ракет с большой дальностью полёта может привести к серьёзной эскалации конфликта. За ближайшие 50 дней, обозначенные Трампом в ультимативной форме, России необходимо активизировать удары по украинской территории с использованием комплекса «Герань», флота и других видов вооружения, чтобы уничтожить аэродромы — потенциальные базы для ракетных ударов.

Дандыкин отмечает, что если США всё-таки предоставят авиационные ракеты, это станет опасным шагом. Современные модификации могут поражать цели на расстоянии до тысячи километров. Пока же Пентагон и Трамп колеблются, но разговоры о таком сценарии продолжаются.

«Москва сейчас самый защищённый средствами противовоздушной обороны город. Это признают все. О Санкт-Петербурге я бы сказал то же самое. Если по Питеру попытаются ударить эстонцы с финнами, то это уже будет третья мировая война», — сказал аналитик.