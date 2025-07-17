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17 июля, 09:02

«Выпускаем «Орешник»: Эксперт раскрыл ключевой «козырь» России на ультиматум Трампа

Эксперт Дандыкин: Передача ВСУ дальнобойных ракет приведёт к эскалации конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Сам факт обсуждения ударов дальнобойными ракетами по Москве и Санкт-Петербургу президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским требует жёсткой реакции России. Об этом сообщил сайту MK.ru военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, передача Киеву ракет с большой дальностью полёта может привести к серьёзной эскалации конфликта. За ближайшие 50 дней, обозначенные Трампом в ультимативной форме, России необходимо активизировать удары по украинской территории с использованием комплекса «Герань», флота и других видов вооружения, чтобы уничтожить аэродромы — потенциальные базы для ракетных ударов.

Дандыкин отмечает, что если США всё-таки предоставят авиационные ракеты, это станет опасным шагом. Современные модификации могут поражать цели на расстоянии до тысячи километров. Пока же Пентагон и Трамп колеблются, но разговоры о таком сценарии продолжаются.

«Москва сейчас самый защищённый средствами противовоздушной обороны город. Это признают все. О Санкт-Петербурге я бы сказал то же самое. Если по Питеру попытаются ударить эстонцы с финнами, то это уже будет третья мировая война», — сказал аналитик.

Также Дандыкин намекает, что России не понадобится много ракет для демонстрации силы. Собеседник издания подчёркивает, что отечественная оборонная промышленность уже готова к ответу, в том числе с применением комплекса «Орешник», который может быть задействован в период действия ультиматума.

Россия готова противостоять американским ракетам Tomahawk, но ей кое-что потребуется
Россия готова противостоять американским ракетам Tomahawk, но ей кое-что потребуется

Ранее президент США заявил, что Россия за 50 дней должна заключить с Украиной мирный договор. В противном случае, по его словам, Штаты обложат российскую нефть своими пошлинами. Глава Белого дома также изучал возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, дальность полёта которых может составлять до 3,5 тысячи км.

Владимир Озеров
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