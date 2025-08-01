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1 августа, 11:35

Путин: Место для размещения «Орешника» в Белоруссии уже определено

Путин: Место для размещения комплекса Орешник в Белоруссии определено

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты из России и Белоруссии согласовали площадку для размещения системы «Орешник» на территории республики. По его словам, подготовительные работы уже начались.

«Наши специалисты — и белорусские, и российские — выбрали место для будущих позиций. Сейчас начинается работа. Скорее всего, мы закроем этот вопрос до конца года», — отметил глава государства.

«Орешнику» в Белоруссии — быть: Лукашенко озвучил сроки
«Орешнику» в Белоруссии — быть: Лукашенко озвучил сроки

Напомним, что ВС РФ впервые применили новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября 2024 года в ответ на атаки украинских войск по российским территориям с применением западного дальнобойного оружия.

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Марина Фещенко
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