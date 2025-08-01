Путин: Место для размещения «Орешника» в Белоруссии уже определено

Президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты из России и Белоруссии согласовали площадку для размещения системы «Орешник» на территории республики. По его словам, подготовительные работы уже начались.

«Наши специалисты — и белорусские, и российские — выбрали место для будущих позиций. Сейчас начинается работа. Скорее всего, мы закроем этот вопрос до конца года», — отметил глава государства.