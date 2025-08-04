Трамп сообщил о прибытии атомных подлодок США в нужный регион

Президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии двух передислоцированных американских атомных подводных лодок. Ранее он отдал соответствующий приказ на фоне заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — заявил Трамп во время беседы с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, не уточнив их конкретное местоположение.