Трамп сообщил о прибытии атомных подлодок США в нужный регион
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии двух передислоцированных американских атомных подводных лодок. Ранее он отдал соответствующий приказ на фоне заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — заявил Трамп во время беседы с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, не уточнив их конкретное местоположение.
Напомним, Трамп отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний Медведева. Однако ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин.