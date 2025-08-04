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Регион
4 августа, 01:02

Трамп сообщил о прибытии атомных подлодок США в нужный регион

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии двух передислоцированных американских атомных подводных лодок. Ранее он отдал соответствующий приказ на фоне заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — заявил Трамп во время беседы с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, не уточнив их конкретное местоположение.

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Напомним, Трамп отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний Медведева. Однако ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин.

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Лия Мурадьян
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