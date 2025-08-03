В Турции осадили Трампа после его намёков о подлодках США в Чёрном море
Türkiye: США потребуется разрешение Турции для прохода подлодок в Чёрное море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Mariner 4291
Американские власти будут вынуждены убедить Турцию дать разрешение на размещение атомных подлодок в Чёрном море, как того требует конвенция Монтрё. Об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву, комментируя слова президента США Дональда Трампа о передислокации подлодок поближе к России.
«Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Чёрном море, <...> они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё», — отмечает издание.
Конвенция, напоминает автор статьи, обеспечивает режим безопасности и запрещает военным судам свободно заходить в акваторию Чёрного моря. Также документ не позволяет чужим подлодкам находиться в регионе длительное время. Сейчас аналитики склонны полагать, что Турция вряд ли даст Вашингтону своё разрешение.
Напомним, Трамп заявил, что отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. При этом ни Белый дом, ни Пентагон не рассказали, где именно Америка разместила своё вооружение. Военный блогер Юрий Подоляка не увидел в этом мировой сенсации, так как подлодки США и без того курсируют по мировому океану.