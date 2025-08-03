В Турции осадили Трампа после его намёков о подлодках США в Чёрном море

Американские власти будут вынуждены убедить Турцию дать разрешение на размещение атомных подлодок в Чёрном море, как того требует конвенция Монтрё. Об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву, комментируя слова президента США Дональда Трампа о передислокации подлодок поближе к России.

«Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Чёрном море, <...> они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё», — отмечает издание.