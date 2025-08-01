«Миротворец» Трамп — он такой: Военкор оценил приказ отправить ядерные подлодки
Военкор Котенок пошутил про Нобелевку после объявления Трампа о подлодках
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Военный корреспондент Юрий Котенок иронично прокомментировал угрозы главы Штатов Дональда Трампа о двух ядерных подлодках, предложив завтра же номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира. Соответствующий пост появился в телеграм-канале журналиста.
«Трамп объявил о размещении «в соответствующих регионах» двух атомных подводных лодок (т.е. носителей ядерного оружия) в ответ на «крайне провокационные» заявления Медведева. Причём без уточнения, где именно. Очень удобно. «Миротворец» Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал военкор.
В чём суть ситуации: зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на ультиматум президента США с крайним сроком на заключение сделки по Украине, напомнив, что время для переговоров будет определять не Трамп. Тот воспринял эти слова близко к сердцу и назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом РФ» и призвал его выбирать выражения, потому что он «заходит на очень опасную территорию». Глава Совбеза в ответ отметил, что такая бурная реакция на его слова подтверждает правоту России, а также напомнил о системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука».