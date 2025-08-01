«Миротворец» Трамп — он такой: Военкор оценил приказ отправить ядерные подлодки

Военный корреспондент Юрий Котенок иронично прокомментировал угрозы главы Штатов Дональда Трампа о двух ядерных подлодках, предложив завтра же номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира. Соответствующий пост появился в телеграм-канале журналиста.

«Трамп объявил о размещении «в соответствующих регионах» двух атомных подводных лодок (т.е. носителей ядерного оружия) в ответ на «крайне провокационные» заявления Медведева. Причём без уточнения, где именно. Очень удобно. «Миротворец» Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал военкор.