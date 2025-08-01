Пентагон и Белый дом не ответили, куда Трамп отправил две ядерные подлодки

Белый дом и Пентагон не предоставили ответ на запросы российских СМИ. Журналисты интересовались заявлениями президента США Дональда Трампа о размещении атомных подводных лодок ВМС в «соответствующих регионах». Запросы поступили от РИА Новости и ТАСС.

В администрации и министерстве обороны США также не стали отвечать на эти вопросы. Запросы в Центральное командование США и Совет нацбезопасности тоже остались без ответов.