«Всегда в море»: Подоляка не видит сенсации в трюке Трампа с ядерными подлодками

Президент США Дональд Трамп пригрозил только на словах, что якобы американские субмарины вышли на боевое дежурство ближе к российским границам, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. По его мнению, здесь вообще нет никакой «мировой сенсации», поскольку подлодки всегда дежурят в море и ждут приказа на пуски ракет.

«Раньше это никого особо не волновало. Но стоило Трампу об этом на фоне блогерского срача с Медведевым заявить «что лодки вышли» и это стало «мировой сенсацией»... и поводом для биржевого «гэпа». Также не выдерживает критики и толкование, что Трамп придвигает эти лодки ближе к России. Это ещё более глупая трактовка людей, абсолютно не понимающих то, о чём они пишут», — объяснил он.

Блогер уверен, что Трамп имел в виду подводные лодки класса «Огайо», способные брать на борт по 24 межконтинентальные баллистические ракеты. Такие подлодки постоянно выходят в открытое море на боевую службу и к действиям США против России они отношения не имеют. Однако Трамп подал «новость» под соусом угроз и бравады, напомнил Подоляка, поэтому мировые финансовые биржи буквально посыпались. Блогер обратил внимание, что Минобороны США даже не стало комментировать информацию, а в кулуарах назвали слова Трампа «популистским трюком».