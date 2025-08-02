«Всегда в море»: Подоляка не видит сенсации в трюке Трампа с ядерными подлодками
Блогер Подоляка заявил, что перемещённые Трампом подлодки уже были на дежурстве
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Президент США Дональд Трамп пригрозил только на словах, что якобы американские субмарины вышли на боевое дежурство ближе к российским границам, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. По его мнению, здесь вообще нет никакой «мировой сенсации», поскольку подлодки всегда дежурят в море и ждут приказа на пуски ракет.
«Раньше это никого особо не волновало. Но стоило Трампу об этом на фоне блогерского срача с Медведевым заявить «что лодки вышли» и это стало «мировой сенсацией»... и поводом для биржевого «гэпа». Также не выдерживает критики и толкование, что Трамп придвигает эти лодки ближе к России. Это ещё более глупая трактовка людей, абсолютно не понимающих то, о чём они пишут», — объяснил он.
Блогер уверен, что Трамп имел в виду подводные лодки класса «Огайо», способные брать на борт по 24 межконтинентальные баллистические ракеты. Такие подлодки постоянно выходят в открытое море на боевую службу и к действиям США против России они отношения не имеют. Однако Трамп подал «новость» под соусом угроз и бравады, напомнил Подоляка, поэтому мировые финансовые биржи буквально посыпались. Блогер обратил внимание, что Минобороны США даже не стало комментировать информацию, а в кулуарах назвали слова Трампа «популистским трюком».
Подоляка подчеркнул, что подлодки просто выполняли рутинные задачи, так как американское военное командование всегда отправляет их для патрулирования в международную акваторию. Эксперт предложил отнестись к словам Трампа о подлодках как к очередной манипуляции и попытке сделать шумиху.
Напомним, что Трамп заявил, что отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. При этом ни Белый дом, ни Пентагон не рассказали, где именно Америка разместила своё вооружение. Сенатор Владимир Джабаров связал это решение Трампа с недавним спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский».