В Совфеде объяснили решение Трампа о подлодках
Джабаров: Решение Трампа о перемещении подлодок связано с Князем Пожарским
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Сенатор Владимир Джабаров, комментируя информацию о перемещении двух американских атомных подлодок ближе к российским границам, связал это решение президента США Дональда Трампа с недавним спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом он заявил в комментарии РБК.
«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера «Князь Пожарский», — отметил он.
По мнению Джабарова, подобные действия американской стороны не окажут запугивающего эффекта на Москву, которая лишь укрепляет свою обороноспособность. Кроме того, сенатор допустил возможность возобновления диалога между США и Россией, отметив, что этот процесс, вероятно, будет носить «волнообразный» характер.
Напомним, что Трамп отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. При этом ни Белый дом, ни Пентагон не рассказали, где именно Америка разместила своё вооружение.