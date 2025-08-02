В Совфеде объяснили решение Трампа о подлодках

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя информацию о перемещении двух американских атомных подлодок ближе к российским границам, связал это решение президента США Дональда Трампа с недавним спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом он заявил в комментарии РБК.

«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера «Князь Пожарский», — отметил он.