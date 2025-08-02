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Регион
2 августа, 10:17

В Совфеде объяснили решение Трампа о подлодках

Джабаров: Решение Трампа о перемещении подлодок связано с Князем Пожарским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя информацию о перемещении двух американских атомных подлодок ближе к российским границам, связал это решение президента США Дональда Трампа с недавним спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом он заявил в комментарии РБК.

«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера «Князь Пожарский», — отметил он.

По мнению Джабарова, подобные действия американской стороны не окажут запугивающего эффекта на Москву, которая лишь укрепляет свою обороноспособность. Кроме того, сенатор допустил возможность возобновления диалога между США и Россией, отметив, что этот процесс, вероятно, будет носить «волнообразный» характер.

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Напомним, что Трамп отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. При этом ни Белый дом, ни Пентагон не рассказали, где именно Америка разместила своё вооружение.

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Наталья Афонина
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