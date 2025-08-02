Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 07:58

Ужаснувший Запад «монстр Путина» заступил на боевое дежурство

Атомоход Князь Пожарский встал на боевое дежурство в рядах Северного флота

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский», который ужаснул Запад, заступил на боевое дежурство, благополучно прибыв в пункт постоянного базирования на Северном флоте — Гаджиево. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

«Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево. По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в тексте.

Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж «подводного монстра» с началом службы и подчеркнул, что крейсер займёт почётное место в системе морских стратегических ядерных сил России.

160 ядерных зарядов: Неуязвимый «подводный монстр» приковал внимание всего мира к России
160 ядерных зарядов: Неуязвимый «подводный монстр» приковал внимание всего мира к России

Напомним, 24 июля был поднят Андреевский флаг над новейшей атомной подводной лодкой «Князь Пожарский», церемонией руководил лично президент России Владимир Путин. Во Франции субмарину назвали «24-тысячетонным монстром», так как крейсер может нести до 160 ядерных зарядов в десяти баллистических ракетах. Корабль спроектирован по модернизированному проекту «Борей-А» и относится к четвёртому поколению подводных атомоходов. Крейсер был заложен ещё в 2016 году.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar