Ужаснувший Запад «монстр Путина» заступил на боевое дежурство
Атомоход Князь Пожарский встал на боевое дежурство в рядах Северного флота
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский», который ужаснул Запад, заступил на боевое дежурство, благополучно прибыв в пункт постоянного базирования на Северном флоте — Гаджиево. Об этом рассказали в пресс-службе флота.
«Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево. По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в тексте.
Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж «подводного монстра» с началом службы и подчеркнул, что крейсер займёт почётное место в системе морских стратегических ядерных сил России.
Напомним, 24 июля был поднят Андреевский флаг над новейшей атомной подводной лодкой «Князь Пожарский», церемонией руководил лично президент России Владимир Путин. Во Франции субмарину назвали «24-тысячетонным монстром», так как крейсер может нести до 160 ядерных зарядов в десяти баллистических ракетах. Корабль спроектирован по модернизированному проекту «Борей-А» и относится к четвёртому поколению подводных атомоходов. Крейсер был заложен ещё в 2016 году.