Ужаснувший Запад «монстр Путина» заступил на боевое дежурство

Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский», который ужаснул Запад, заступил на боевое дежурство, благополучно прибыв в пункт постоянного базирования на Северном флоте — Гаджиево. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

«Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево. По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в тексте.