Песков заявил о готовности Путина к дипломатическому урегулированию на Украине

Российский лидер Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине исключительно политико-дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя очередные резкие высказывания американского лидера Дональда Трампа, представитель Кремля отметил, что его эмоциональная реакция понятна, поскольку он также продолжает предпринимать шаги для разрешения украинского кризиса. Песков подчеркнул, что российская сторона прилагает значительные усилия для достижения мира.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать [ситуацию] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — сказал Песков ТАСС.