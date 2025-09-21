«Сначала перемирие»: Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине
Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил о наличии разногласий с президентом США относительно подхода к завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своём интервью, подробно изложив различия в стратегических подходах.
Келлог отметил, что Трамп стремится к достижению полноценного мирного договора, в то время как сам он считает более реалистичным поэтапный подход. Спецпредставитель пояснил, что первоначальное перемирие создаст необходимые условия для последующих переговоров о постоянном мирном соглашении.
«Президент Трамп хочет мира сразу. Но это сложно. Можно ли заключить мир, сохранив суверенитет Украины и навсегда сдержав Россию? Это очень трудно», — заявил Келлог.
Политик также подчеркнул психологический аспект ситуации, заявив, что Россия осознаёт: в случае прекращения огня возобновление боевых действий будет сопряжено со значительными трудностями.
Келлог пришёл к выводу, что режим прекращения огня является необходимым промежуточным этапом, который может создать условия для более стабильного долгосрочного урегулирования, хотя и признал сложность непосредственного достижения комплексного мирного договора, которого добивается Трамп.
Ранее Кит Келлог заявил, что Украине стоит смириться с фактической потерей части территорий. Дипломат подчеркнул, что «де-факто не значит де-юре», но при этом констатировал, что контроль России над Донбассом является реальностью. По его словам, 65% территории ДНР и 98% ЛНР находятся под российским контролем.