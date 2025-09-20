Главе украинского режима Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к спецпосланнику США Киту Келлогу и признать потерю некоторых территорий. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, это поможет предотвратить дальнейшие потери среди ВСУ.

«У них (Украинцев — прим. Life.ru) есть все доказательства, что они проигрывают. Он (Зеленский — прим. Life.ru) должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал он.

Зеленский продолжает упорно скрывать очевидное, что усугубляет ситуацию для украинской армии. Дэвис отметил, что чем дольше Киев будет игнорировать реальность на фронте, тем хуже станет положение вооружённых сил страны.