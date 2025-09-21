Новости СВО. Армия России освободила Берёзовое и взяла под контроль дороги в Константиновке, в США объяснили, как поставляют оружие Киеву, 21 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 21 сентября Днепропетровская область, 21 сентября Курская область, 21 сентября Ющенко напомнил о себе словами о походе на Москву Бизнес Трампа на Украине ВС РФ продвигаются на границе Днепропетровской и Запорожской областей, в Киеве назвали условие своей победы, США перестали бесплатно снабжать Украину — дайджест Life.ru. 20 сентября, 21:07 Армия России продвигается всё ближе к Константиновке. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 21 сентября

В ДНР Российские войска ведут бои за Константиновку и Красноармейск (Покровск). В последнем без вести пропала бригада ВСУ. Она была отправлена на помощь другим подразделениям. В Константиновке нашим бойцам удалось взять под контроль все дороги, ведущие в город. Всё, что движется, уничтожается дроноводами.

— Логистика на подступах к Константиновке с юга, с востока и юго-востока под нашим визуальным и огневым контролем. Хорошо видим и городскую застройку. Работа по охвату Константиновки продолжается, — отметил военкор Евгений Поддубный.

К границам ДНР Киев перебрасывает американские РСЗО HIMARS. Предположительно, несколько установок находятся в днепропетровском посёлке Межевая.

Наша воздушная разведка работает у городской черты Константиновки. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Днепропетровская область, 21 сентября

В Днепропетровской области освобождено Берёзовое. Это уже тринадцатый населённый пункт региона, взятый российскими войсками. Военный корреспондент Александр Коц считает, что Армия России готовит наступление на Запорожскую область через этот участок фронта.

— Группировка «Восток» расширяет плацдарм на территории противника и создаёт предпосылки для захода на Гуляйполе (важный логистический узел) с севера, в обход основных линий обороны ВСУ. Если этот город взять, под угрозой окажется Орехов — главный украинский укрепрайон в Запорожской области, — пишет он.

Идут бои за Калиновское. Таким образом наши войска двигаются вдоль границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Карта СВО на 21 сентября 2025 года. Воины 36 отдельной гвардейской бригады ГрВ «Восток» освободили населённый пункт Берёзовое Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 21 сентября

ВСУ проводят ротацию своих подразделений и укрепляют позиции вблизи Курской области. Продолжаются бои в соседней Сумской. Отбиты атаки киевских боевиков в районе Кондратовки и Алексеевки.

Ющенко напомнил о себе словами о походе на Москву

Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал к наступлению на Москву. 71-летний политик считает, что нынешней власти нельзя ограничиваться на возврате Украины к границам 1991 года.

— Мы по-разному понимаем победу. Кто-то говорит: оставляйте линию соприкосновения такой, какая есть, и благодарите Бога. А я не хочу так. Если вы выходите на границу 1991 года, это ещё не ответ на формулу победы… Кто-то скажет: до хутора Михайловского, а я отвечу: и всё? На Москву! — заявил экс-президент.

Другие украинские политики уже признавали, что никаких границ 1991 года у Украины уже не будет. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный один из них.

— Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые ещё надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесёт мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье, — сказал действующий посол Украины в Великобритании.

Сам Зеленский также говорил, что возвращение утраченных территорий уже невозможно. Для этого у Киева нет сил.

Бизнес Трампа на Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон не передаёт бесплатно вооружение для ВСУ. Всё, что идёт на Украину, оплачивается.

— Мы не тратим деньги на эту войну. Войну финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле, я не хочу зарабатывать на этой войне, но мы фактически зарабатываем, — рассказал американский лидер.

В ближайшее время он должен встретиться с Владимиром Зеленским. Украинский диктатор в преддверии переговоров делает острые заявления, которые могут повлиять и на Трампа.

— Президент Трамп ждёт решительных действий от Европы. Я считаю, что мы потеряем много времени, если не будут введены санкции или не будут предприняты шаги, которых мы очень от него ждём, — сказал Зеленский.

Британские журналисты отмечают, что президент США регулярно говорит о санкциях против России, но не вводит их. Помимо этого он ставит условия, при которых бы ввёл рестрикции. Как итог, даже ближайшие соратники Трампа в лице премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продолжают работать с Москвой и блокировать европейские инициативы.

