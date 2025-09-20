Новости СВО. Армия России выбила ВСУ из Муравки и Новоивановки, началось наше наступление на Харьков, Трамп больше не выдвигает условия по мирному соглашению, 20 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 20 сентября Запорожская область, 20 сентября Харьковская область, 20 сентября Курская область, 20 сентября Трамп дистанцируется от переговоров, которых нет Армия России дожимает противника на Красноармейском направлении, в Киеве жалуются на положение боевиков в Купянске, в США объяснили, как Трамп урегулирует российско-украинский конфликт — дайджест Life.ru. 19 сентября, 21:07 Армия России начинает наступление на Харьков. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 20 сентября

В ДНР флаг России поднят над Муравкой. Это село находится на Покровском направлении. В самом Красноармейске (Покровске) бои идут у железнодорожного вокзала. Таким образом, наши войска достигли центральной части города.

В оккупированную часть ДНР приехал Владимир Зеленский. Здесь он пообщался со своими боевиками и сообщил о некой Добропольской контрнаступательной операции, которая якобы сейчас идёт. Вместе с украинским диктатором в Донбассе был главком ВСУ Александр Сырский, доложивший о ситуации на Покровском направлении.

Пока Зеленский сочиняет сказки про операции, ВС РФ ведут наступление на севере республики. В Министерстве обороны подтвердили взятие Серебрянского лесничества. Этот участок находится на стыке ДНР и ЛНР. Здесь ВСУ устроили массовые захоронения своих погибших.

— При освобождении Кременских лесов и продвижении в Серебрянском лесничестве наши военнослужащие на своём пути встречают огромное количество скелетированных и мумифицированных останков украинских боевиков. Также, по характерным признакам, часто встречаются места стихийных захоронений, — рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Огневой мешок для ВСУ в Серебрянском лесничестве. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 20 сентября

В Запорожской области российские войска освободили Новоивановку. Бойцы группировки «Восток» продолжают наступать на стыке Запорожья, ДНР и Днепропетровской области. Военный корреспондент Александр Коц предполагает, что продвижение наших подразделений может идти как на Днепропетровщину, так и в сторону Гуляйполя.

— Последний является важным логистическим узлом для ВСУ. Контроль над ним позволит зайти в тыл группировке противника под Ореховом, — пишет он.

Карта СВО на 20 сентября 2025 года. Запорожская область. В результате решительных наступательных действий российскими бойцами взят под контроль населённый пункт Новоивановка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 20 сентября

Украинские источники заявляют о возобновлении российского наступления в районе Липцов. От этого населённого пункта до границ Харькова около 15 километров. На таком расстоянии могут работать БПЛА.

Приближается освобождение Купянска. Штурмовики ведут бои в микрорайоне Юбилейный. Это означает, что ещё одна транспортная артерия — улица Харьковская — больше не работает на ВСУ. В Киеве уже бьют тревогу из-за сложившейся обстановки.

— В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений. Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобождённых в 2022 году территорий Харьковщины, — считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Продвигаются наши войска и у Великого Бурлука. ВС РФ удалось забрать позиции у Отрадного и приблизиться к Амбарному. Приграничное село Бологовка, контролируемое ВСУ, может оказаться окружено.

Курская область, 20 сентября

Российские артиллеристы продолжают уничтожать противника вблизи Курской области. ВСУ пока не наступают в районе посёлка Тёткино. В это же время развивается наше наступление в Сумской области. В южной части Юнаковки идут позиционные бои. Отбиваются атаки у Алексеевки.

В Конотопе «Герань» ударила по аэродрому, где хранились БПЛА. Также поражена техника и личный состав ВСУ.

Трамп дистанцируется от переговоров, которых нет

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что президент Дональд Трамп не будет диктовать условия по завершению конфликта России и Украины.

— Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны. Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров, — сказал он.

До этого Трамп пытался влиять на условия, в том числе и по территориальному вопросу, который является одним из основных. Проблема в том, что никаких переговоров на данный момент нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что стороны говорят только о гуманитарных вопросах.

— На данный момент мы продолжаем гуманитарную часть, когда мы освобождаем и обмениваем военнопленных, — рассказал бывший министр обороны Украины.

Авторы Даниил Черных