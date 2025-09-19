ВСУ устроили массовые стихийные захоронения в Кременских лесах в ЛНР
Украиская сторона не проводит эвакуацию своих погибших солдат, тела которых лежат в Кременских лесах на территории ЛНР. Сложная ситуация приводит к стихийным захоронениям, в том числе в воронках от артиллерийских снарядов. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«При освобождении Кременских лесов и продвижении в Серебрянском лесничестве наши военнослужащие на своём пути встречают огромное количество скелетированных и мумифицированных останков украинских боевиков. Также, по характерным признакам, часто встречаются места стихийных захоронений», — сказал он.
По словам эксперта, после взятия одного из взводных опорных пунктов противника российскими войсками в окрестностях была обнаружена воронка от артиллерийского снаряда, где лежали свыше 20 непогребённых тел украинских солдат. Кроме того, передвижение по Кременским лесам сопровождается «зловонным трупным запахом».
Ранее Life.ru сообщал об успехах российской армии в Кременских лесах на западе ЛНР. Продвижение сил РФ демонстрирует положительную динамику, также существуют хорошие перспективы. Однако для полного освобождения территории и выхода на административные границы ЛНР потребуется привлечение дополнительных ресурсов.