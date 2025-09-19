ВСУ устроили массовые стихийные захоронения в Кременских лесах в ЛНР

Украиская сторона не проводит эвакуацию своих погибших солдат, тела которых лежат в Кременских лесах на территории ЛНР. Сложная ситуация приводит к стихийным захоронениям, в том числе в воронках от артиллерийских снарядов. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«При освобождении Кременских лесов и продвижении в Серебрянском лесничестве наши военнослужащие на своём пути встречают огромное количество скелетированных и мумифицированных останков украинских боевиков. Также, по характерным признакам, часто встречаются места стихийных захоронений», — сказал он.

По словам эксперта, после взятия одного из взводных опорных пунктов противника российскими войсками в окрестностях была обнаружена воронка от артиллерийского снаряда, где лежали свыше 20 непогребённых тел украинских солдат. Кроме того, передвижение по Кременским лесам сопровождается «зловонным трупным запахом».