Продвижение Армии России в Кременских лесах назвали «очень хорошей динамикой»

Продвижение российской армии в Кременских лесах, на западе Луганской Народной Республики, демонстрирует очень хорошую динамику. Такое заявление сделал военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что у сил РФ также имеются неплохие перспективы в районе села Петровское Кременского округа.

«Сейчас очень хорошая динамика (продвижения. — Прим. Life.ru) в Кременских лесах. Если она сохранится, то этот участок вполне возможно освободить в течение этого месяца», — сказал Марочко.