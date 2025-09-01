Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 сентября, 18:04

Продвижение Армии России в Кременских лесах назвали «очень хорошей динамикой»

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Продвижение российской армии в Кременских лесах, на западе Луганской Народной Республики, демонстрирует очень хорошую динамику. Такое заявление сделал военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что у сил РФ также имеются неплохие перспективы в районе села Петровское Кременского округа.

«Сейчас очень хорошая динамика (продвижения. — Прим. Life.ru) в Кременских лесах. Если она сохранится, то этот участок вполне возможно освободить в течение этого месяца», — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что в районах населённых пунктов Надия и Новогригоровка продолжаются в основном позиционные бои. По его мнению, для полного освобождения территории и выхода на административные границы ЛНР потребуется выделение дополнительных ресурсов, что позволит справиться с этой задачей в течение двух недель.

Герасимов раскрыл процент освобождённых территорий в ЛНР и ДНР
Ранее сообщалось, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью окружили Купянск в Харьковской области и освободили около половины его территории. Кроме того, командиры в зоне СВО освоили навыки организации и ведения боя.

Анастасия Никонорова
