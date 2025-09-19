Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 сентября, 11:54

Минобороны РФ показало видео боёв за освобождение Серебрянского лесничества ЛНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны РФ показало видео с работой российских подразделений по освобождению Серебрянского лесничества в ЛНР. Ролик опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Боевая работа по освобождению Серебрянского лесничества. Видео © Telegram / Минобороны России

Командир штурмового отряда с позывным Кан рассказал о выполнении боевой задачи по уничтожению опорного пункта противника. Украинский блиндаж взорвали с помощью установленной на крышу противотанковой мины, все находившиеся внутри бойцы ВСУ погибли. В тот же день группа заняла ещё два вражеских опорника.

Напомним, о том, что украинские силы полностью вытеснены из Серебрянского лесничества, 17 сентября сообщил глава Генштаба Армии России Валерий Герасимов. ВС РФ прорвали оборону противника у Ямполя, там завязались свирепые сражения. ГРВ «Запад» после зачистки огромного лесного массива развивает наступление и теснит ВСУ с занятых позиций.

