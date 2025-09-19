Минобороны РФ показало видео боёв за освобождение Серебрянского лесничества ЛНР

Командир штурмового отряда с позывным Кан рассказал о выполнении боевой задачи по уничтожению опорного пункта противника. Украинский блиндаж взорвали с помощью установленной на крышу противотанковой мины, все находившиеся внутри бойцы ВСУ погибли. В тот же день группа заняла ещё два вражеских опорника.