Российская группировка войск «Запад» продолжает стремительное наступление после освобождения Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Наши парни активно вытесняют противника из населённых пунктов, докладывает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперёд, шаг за шагом выбивая противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.