Трофеи и пленные: Воины «Запада» стремительно наступают после взятия Серебрянского леса
МО: ВС РФ продолжают продвигаться вперёд после взятия Серебрянского лесничества
Российская группировка войск «Запад» продолжает стремительное наступление после освобождения Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Наши парни активно вытесняют противника из населённых пунктов, докладывает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперёд, шаг за шагом выбивая противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Командир российского штурмового отряда с позывным Бур отметил, что украинские подразделения при наступлении нашей армии на этом участке фронта были дезориентированы, бросали технику, оружие, боеприпасы, материальные ценности.
17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Сейчас российские войска ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь. ВС России прорвали там оборону ВСУ и ведут ожесточённые бои.