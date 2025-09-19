Владимир Путин
19 сентября, 10:15

Трофеи и пленные: Воины «Запада‎» стремительно наступают после взятия Серебрянского леса

Российская группировка войск «Запад» продолжает стремительное наступление после освобождения Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Наши парни активно вытесняют противника из населённых пунктов, докладывает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперёд, шаг за шагом выбивая противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Командир российского штурмового отряда с позывным Бур отметил, что украинские подразделения при наступлении нашей армии на этом участке фронта были дезориентированы, бросали технику, оружие, боеприпасы, материальные ценности.

Разбитые БТР, сгоревшие деревья: Серебрянский лес сняли на видео после изгнания ВСУ
17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Сейчас российские войска ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь. ВС России прорвали там оборону ВСУ и ведут ожесточённые бои.

