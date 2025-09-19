Умеров заявил, что Россия и Украина заморозили переговоры о завершении конфликта
Секретарь СНБО Умеров: Украина не ведёт переговоры о прекращении боёв с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Киев не ведёт дискуссий с Москвой о прекращении огня или урегулировании конфликта, но диалог по другим вопросам продолжается. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в ответ на вопрос о возможности диалога по завершению войны и обозначил другие приоритеты.
«На данный момент мы продолжаем гуманитарную часть, когда мы освобождаем и обмениваем военнопленных», — заявил он CNN.
Секретарь СНБО также подтвердил, что Украина ожидает проведения встречи Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, формат которой — трёхсторонний или двусторонний — ещё предстоит определить.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придётся согласиться на договорённости по урегулированию конфликта на Украине. По словам американского лидера, трёхсторонняя встреча Путина и Зеленского может быть проведена в сжатые сроки.