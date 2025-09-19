Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 11:35

Умеров заявил, что Россия и Украина заморозили переговоры о завершении конфликта

Секретарь СНБО Умеров: Украина не ведёт переговоры о прекращении боёв с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Киев не ведёт дискуссий с Москвой о прекращении огня или урегулировании конфликта, но диалог по другим вопросам продолжается. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в ответ на вопрос о возможности диалога по завершению войны и обозначил другие приоритеты.

«На данный момент мы продолжаем гуманитарную часть, когда мы освобождаем и обмениваем военнопленных», — заявил он CNN.

Секретарь СНБО также подтвердил, что Украина ожидает проведения встречи Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, формат которой — трёхсторонний или двусторонний — ещё предстоит определить.

Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского
Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придётся согласиться на договорённости по урегулированию конфликта на Украине. По словам американского лидера, трёхсторонняя встреча Путина и Зеленского может быть проведена в сжатые сроки.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar