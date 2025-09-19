Новости СВО. ВС РФ окружают Красноармейск, боевики ВСУ получают пожизненные сроки за преступления под Суджей, Трамп продолжает ждать новостей по мирному соглашению, 19 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 19 сентября Курская область, 19 сентября Путин сообщил о 700 тысячах военных на фронте: потери ВСУ в разы выше Трамп: Украинский конфликт не перерастёт в Третью мировую, но Путин меня подвёл Зеленский разжигает конфликт с Польшей: заявление о неспособности Варшавы защитить граждан Армия России вошла в Ямполь и перекрыла трассу на Красный Лиман, Киев теряет боевиков в Красноармейске, Россия и Украина обменялись телами погибших — дайджест Life.ru. 18 сентября, 21:07 Российские военные продвигаются у Красноармейска и вошли в Ямполь. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 19 сентября

Российские войска ведут бои за Ямполь. В этот населённый пункт на севере ДНР штурмовики уже вошли. Здесь же наши войска взяли под контроль дорогу, соединяющую Красный Лиман и Северск, что нарушило логистику киевских подразделений. Вблизи этого участка фронта зафиксировано очередное военное преступление ВСУ. В Шандриголове боевики ударили дронами по мирной жительнице. Её вместе с ребёнком пытались спасти бойцы 144-й мотострелковой дивизии, однако не они стали целью, а обычная женщина, ранее спасённая из плена.

Западная пропаганда постепенно готовит почву под отвод украинских сил из Красноармейска (Покровска). Sky News пишет, что ВС РФ не штурмуют город, а окружают его. Такая тактика хоть и увеличивает время освобождения населённых пунктов, но сохраняет жизни военнослужащих, отмечают британские эксперты. Однако российские бойцы всё-таки в городе есть.

Карта СВО на 19 сентября 2025 года. Армия России заходит в Красноармейск. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

— Судя по сообщениям с мест, украинские формирования так и не смогли выстроить плотную линию фронта в городе. Это позволяет российским бойцам просачиваться в тыл противника и наносить удары по маршрутам снабжения и инфраструктуре, — пишет канал «Рыбарь».

Курская область, 19 сентября

Российские войска наносят артиллерийские удары из Курской области по противнику, который пытается собраться на Сумщине. ВСУ не предпринимают активных действий на Тёткинском и Глушковском направлениях.

Российские суды продолжают выносить приговоры вэсэушникам, участвовавшим во вторжении на российскую территорию. Пожизненный срок получил командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотных летательных аппаратов ВСУ Роман Бойко. Он один из тех, кто отдавал приказы бить по гражданским. Из-за него погибли как минимум два человека.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Видео © Telegram / Минобороны России

Путин сообщил о 700 тысячах военных на фронте: потери ВСУ в разы выше

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво рассказал, что сейчас на фронтах специальной военной операции сражается больше 700 тысяч человек. Он также подчеркнул, что победа в СВО — одна из ключевых задач.

Не обходится без потерь, но они куда ниже, чем у противника. Это доказывает очередной обмен телами погибших. Украина получила 1000 останков, а Россия — 24.

Трамп: Украинский конфликт не перерастёт в Третью мировую, но Путин меня подвёл

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. Одновременно с этим он сказал, что остаётся недоволен российским лидером Владимиром Путиным.

— Я думал, что самый простой вариант будет из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвёл. Он меня действительно подвёл, — пожаловался Трамп во время визита в Великобританию.

При этом он ждёт хороших новостей, хотя ещё несколько дней назад он же одобрил поставку вооружения Украине за счёт Европы.

Дональд Трамп ждёт хороших новостей с Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Зеленский разжигает конфликт с Польшей: заявление о неспособности Варшавы защитить граждан

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Варшава не может защитить своих граждан. По его мнению, украинский диктатор пытается втянуть Запад в свой конфликт.

— Польша, как может, старается не навредить Украине, наоборот — хочет ей помочь. Это не первый раз, когда Зеленский делает такие замечания, — утверждает Миллер.

Мало того, он убеждён, что необходимо открыть пограничные переходы с Белоруссией. Миллер считает, что Польша несёт потери оттого, что нет трафика. Кроме того, он назвал имя того, кто пытается втянуть Варшаву в ненужный ей конфликт. Безусловно, это не разворот в сторону России, но как минимум Киев постепенно теряет поддержку ближайших соседей.

