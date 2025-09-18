Владимир Путин
18 сентября, 14:44

Путин: Ключевые задачи России — победа в СВО и рост демографии

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что главными приоритетами для страны остаются победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации. Об этом он сказал на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво.

«Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведёт? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача — это демографическая», — отметил глава государства.

Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил о необходимости выдвижения участников специальной военной операции на руководящие посты в партиях и органах власти.

Марина Фещенко
