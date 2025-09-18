Путин поддержал выдвижение участников СВО на руководящие посты

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выдвижения участников специальной военной операции на руководящие посты в партии и органах власти. По его словам, бойцы, прошедшие горячие точки и рисковавшие здоровьем и жизнью, смогут «внести свой вклад» в работу партийных, федеральных и муниципальных структур.

«Мы должны находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении жизни. Пошли, чтобы рисковать своим здоровьем, своей жизнью. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты», — подчеркнул президент, добавив, что это станет «нашей сменой».

Путин выразил уверенность, что участие ветеранов СВО в управлении укрепит команду и принесёт практический опыт в решение социальных и управленческих задач на всех уровнях власти.