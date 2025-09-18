Путин поддержал выдвижение участников СВО на руководящие посты
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выдвижения участников специальной военной операции на руководящие посты в партии и органах власти. По его словам, бойцы, прошедшие горячие точки и рисковавшие здоровьем и жизнью, смогут «внести свой вклад» в работу партийных, федеральных и муниципальных структур.
«Мы должны находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении жизни. Пошли, чтобы рисковать своим здоровьем, своей жизнью. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты», — подчеркнул президент, добавив, что это станет «нашей сменой».
Путин выразил уверенность, что участие ветеранов СВО в управлении укрепит команду и принесёт практический опыт в решение социальных и управленческих задач на всех уровнях власти.
Ранее в ходе той же встречи Путин поблагодарил граждан, принявших участие в Едином дне голосования 2025 года. По его словам, проявленное доверие избирателей является гарантией политической стабильности в стране.