Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 12:46

Путин поблагодарил россиян за участие в Едином дне голосования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, принявших участие в Едином дне голосования 2025 года. По его словам, проявленное доверие избирателей является гарантией политической стабильности в стране.

Глава государства отметил, что все парламентские партии подтвердили свой высокий статус, продемонстрировав поддержку граждан.

«Это важно, так как гарантирует нам политическую стабильность, которая имеет непреходящее значение», — подчеркнул президент.

ЕДГ-2025: Стали известны все победители выборов глав регионов России
ЕДГ-2025: Стали известны все победители выборов глав регионов России

В Единый день голосования 2025 года в России прошли выборы разных уровней. В 26 регионах выбирали законодательные собрания, в 13 субъектах — глав регионов. Кроме того, состоялись кампании в городских думах и муниципалитетах. По данным ЦИК, голосование прошло в штатном режиме, явка в ряде субъектов превысила показатели предыдущих лет. ЕДГ традиционно считается крупнейшей избирательной кампанией и во многом отражает общие политические настроения в стране.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar