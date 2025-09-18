Путин поблагодарил россиян за участие в Едином дне голосования
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, принявших участие в Едином дне голосования 2025 года. По его словам, проявленное доверие избирателей является гарантией политической стабильности в стране.
Глава государства отметил, что все парламентские партии подтвердили свой высокий статус, продемонстрировав поддержку граждан.
«Это важно, так как гарантирует нам политическую стабильность, которая имеет непреходящее значение», — подчеркнул президент.
В Единый день голосования 2025 года в России прошли выборы разных уровней. В 26 регионах выбирали законодательные собрания, в 13 субъектах — глав регионов. Кроме того, состоялись кампании в городских думах и муниципалитетах. По данным ЦИК, голосование прошло в штатном режиме, явка в ряде субъектов превысила показатели предыдущих лет. ЕДГ традиционно считается крупнейшей избирательной кампанией и во многом отражает общие политические настроения в стране.