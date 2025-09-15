Владимир Путин
15 сентября, 08:29

ЕДГ-2025: Стали известны все победители выборов глав регионов России

Действующие главы регионов уверенно выиграли прошедшие в рамках ЕДГ-2025 выборы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов уверенно победили на прошедших выборах в России.

После обработки 100% протоколов результаты выглядят так:

  • Пермский край — действующий губернатор Дмитрий Махонин (70,94%);
  • Брянская область — действующий губернатор Александр Богомаз (78,78%);
  • Свердловская область — врио губернатора Денис Паслер (61,3%);
  • Курская область — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%);
  • Архангельская область — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%);
  • Еврейская автономная область — врио главы региона Мария Костюк (83,02%);
  • Камчатский край — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%);
  • Севастополь — действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%);
  • Ленинградская область — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%);
  • Оренбургская область — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%);
  • Республика Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%);
  • Костромская область — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%);
  • Чувашия — действующий глава республики Олег Николаев (67,06%);
  • Новгородская область — врио губернатора Александр Дронов (62,19%);
  • Тамбовская область — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%);
  • Иркутская область — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%);
  • Татарстан — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%);
  • Калужская область — действующий губернатор Владислав Шапша (72,24%);
  • Ростовская область — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%);
  • Краснодарский край — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,17%).

Кроме того, Ирина Гехт победила на выборах главы Ненецкого автономного округа, где голосовали депутаты.

РКН: На выборах зафиксировали больше 180 DDoS-атак на ресурсы ЦИК
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что на избирательные участки пришли свыше 16 миллионов человек. В эти дни функционировало почти 50 тысяч избирательных участков. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что выборы проходили в условиях фактически боевой обстановки.

