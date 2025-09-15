ЕДГ-2025: Стали известны все победители выборов глав регионов России
Действующие главы регионов уверенно выиграли прошедшие в рамках ЕДГ-2025 выборы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov
Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов уверенно победили на прошедших выборах в России.
После обработки 100% протоколов результаты выглядят так:
- Пермский край — действующий губернатор Дмитрий Махонин (70,94%);
- Брянская область — действующий губернатор Александр Богомаз (78,78%);
- Свердловская область — врио губернатора Денис Паслер (61,3%);
- Курская область — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%);
- Архангельская область — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%);
- Еврейская автономная область — врио главы региона Мария Костюк (83,02%);
- Камчатский край — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%);
- Севастополь — действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%);
- Ленинградская область — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%);
- Оренбургская область — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%);
- Республика Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%);
- Костромская область — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%);
- Чувашия — действующий глава республики Олег Николаев (67,06%);
- Новгородская область — врио губернатора Александр Дронов (62,19%);
- Тамбовская область — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%);
- Иркутская область — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%);
- Татарстан — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%);
- Калужская область — действующий губернатор Владислав Шапша (72,24%);
- Ростовская область — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%);
- Краснодарский край — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,17%).
Кроме того, Ирина Гехт победила на выборах главы Ненецкого автономного округа, где голосовали депутаты.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что на избирательные участки пришли свыше 16 миллионов человек. В эти дни функционировало почти 50 тысяч избирательных участков. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что выборы проходили в условиях фактически боевой обстановки.