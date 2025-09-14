Единый день голосования
14 сентября, 18:16

Зампред ЦИК: Свыше 16 млн избирателей пришли на избирательные участки

Свыше 16 миллионов человек пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на брифинге в информцентре комиссии.

По его словам, в эти дни функционировало почти 50 тысяч избирательных участков. На каждом из них присутствовали члены комиссии — не менее восьми человек, а также наблюдатели.

«Видел промежуточную цифру — более 16 миллионов избирателей пришли на избирательные участки и голосовали», сообщил Булаев.

Как ранее сообщал Life.ru, в Москве завершили работу 14 экстерриториальных избирательных участков. Эти участки функционировали с 12 по 14 сентября в торговых центрах и общественных пространствах столицы. Голосование проводили как традиционным способом с бумажными бюллетенями, так и с использованием электронных терминалов.

Лия Мурадьян
