В Москве закрылись 14 экстерриториальных избирательных участков

В Москве завершили работу 14 экстерриториальных избирательных участков, которые функционировали с 12 по 14 сентября в торговых центрах и общественных пространствах столицы. Об этом сообщили в столичном избиркоме.

Избирательные участки были организованы в таких популярных локациях как в торговых центрах, так и в других общественных пространствах. Голосование проводилось как традиционным способом с бумажными бюллетенями, так и с использованием терминалов электронного голосования.

Всего на экстерриториальные участки поступило 17 868 заявлений от избирателей из 19 регионов России, находящихся в Москве в период выборов глав субъектов РФ. За процессом голосования следили 84 наблюдателя, в том числе от пяти парламентских партий и Общественной палаты Москвы, при этом все участки были оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения прозрачности процедуры.