В Москве закрылись 14 экстерриториальных избирательных участков
Обложка © Life.ru
В Москве завершили работу 14 экстерриториальных избирательных участков, которые функционировали с 12 по 14 сентября в торговых центрах и общественных пространствах столицы. Об этом сообщили в столичном избиркоме.
Избирательные участки были организованы в таких популярных локациях как в торговых центрах, так и в других общественных пространствах. Голосование проводилось как традиционным способом с бумажными бюллетенями, так и с использованием терминалов электронного голосования.
Всего на экстерриториальные участки поступило 17 868 заявлений от избирателей из 19 регионов России, находящихся в Москве в период выборов глав субъектов РФ. За процессом голосования следили 84 наблюдателя, в том числе от пяти парламентских партий и Общественной палаты Москвы, при этом все участки были оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения прозрачности процедуры.
Напомним, в России с 12 по 14 сентября проходил Единый день голосования, в рамках которого на территории 81 региона организовано около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня. Согласно данным ЦИК, процесс проходит в штатном режиме без существенных нарушений. Среди ключевых кампаний — выборы глав более 20 субъектов федерации и формирование депутатского корпуса в 11 региональных законодательных собраниях. Масштаб мероприятия охватывает как местные, так и региональные уровни власти.