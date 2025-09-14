Единый день голосования
14 сентября, 17:08

«Пустая трата времени»: В ГД раскрыли новые способы Запада повлиять на россиян на выборах

Обложка © Life.ru

Запад изменил способы влияния на избирателей в России, теперь ставка сделана на молодых активистов, журналистов и специалистов по искусственному интеллекту, всех их пытаются расположить к себе при помощи грантов. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

«Мы наблюдаем также изменения в стратегии оказания воздействия на наших избирателей. В частности, ограничено продвижение экологической, феминисткой и ЛГБТ*-повестки. Здесь очевидно, в России эти явления не приживаются, поняли, что это пустая трата времени и средств», — отметил он, выступая в информационном центре Центризбиркома РФ.

Ранее сообщалось, что в России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Из них более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации, а также выборов депутатов в 11 законодательных собраний. В ЦИК отметили, что избирательный процесс идёт штатно.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

