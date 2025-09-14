Тысячи жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора на дому

Избиратели в приграничных районах Курской области активно участвуют в выборах губернатора, используя механизм подомового голосования, который был специально введён для обеспечения безопасности. О ходе электорального процесса рассказали представители избирательных комиссий Льговского и Рыльского районов.

Фото © Telegram / Сейм: новости Курской области

Председатель территориальной избирательной комиссии Льговского района Владимир Дьяков привёл данные по досрочному голосованию, согласно которым свой выбор уже сделали более 2,6 тысячи местных жителей. Он подчеркнул, что это более 29% от общего числа избирателей в районе. По словам Дьякова, более 40 представителей УИК самостоятельно приходят к жителям, чтобы те могли проголосовать, не выходя из дома.

«Это более 29% от общего числа избирателей в нашем районе. В этом году 27 избирательных участков не были открыты: безопасность превыше всего», — сообщил он изданию.

В Рыльском районе как и во Льговском районе, представители комиссии осуществляют подомовые обходы, предоставляя жителям приграничья возможность проголосовать в любом удобном месте.