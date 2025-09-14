Житель Челябинской области проголосовал на ЕДГ в костюме Лабубу

Избиратель на одном из участков в Чесменском районе принял участие в голосовании, облачившись в костюм популярного персонажа — Лабубу. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

«На несколько секунд он приподнял маску, чтобы члены комиссии могли сверить его личность с паспортом. После чего с невозмутимостью опустил бюллетень в ящик для голосования», — рассказали в комиссии.