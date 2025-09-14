Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 10:58

Житель Челябинской области проголосовал на ЕДГ в костюме Лабубу

Обложка © VK / Избирательная комиссия Челябинска

Обложка © VK / Избирательная комиссия Челябинска

Избиратель на одном из участков в Чесменском районе принял участие в голосовании, облачившись в костюм популярного персонажа — Лабубу. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

«На несколько секунд он приподнял маску, чтобы члены комиссии могли сверить его личность с паспортом. После чего с невозмутимостью опустил бюллетень в ящик для голосования», — рассказали в комиссии.

На выборах в России уже проголосовали более 10 миллионов избирателей
На выборах в России уже проголосовали более 10 миллионов избирателей

Ранее на выборах проголосовал и действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил высокую явку избирателей. По его словам, отличительной чертой голосования стало участие семей, военнослужащих, находящихся в отпуске с зоны СВО, и ветеранов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Другие новости
  • Политика России
  • Политика
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar