Житель Челябинской области проголосовал на ЕДГ в костюме Лабубу
Обложка © VK / Избирательная комиссия Челябинска
Избиратель на одном из участков в Чесменском районе принял участие в голосовании, облачившись в костюм популярного персонажа — Лабубу. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.
«На несколько секунд он приподнял маску, чтобы члены комиссии могли сверить его личность с паспортом. После чего с невозмутимостью опустил бюллетень в ящик для голосования», — рассказали в комиссии.
Ранее на выборах проголосовал и действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил высокую явку избирателей. По его словам, отличительной чертой голосования стало участие семей, военнослужащих, находящихся в отпуске с зоны СВО, и ветеранов.