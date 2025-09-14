«Власть начинается снизу»: Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах
Медведев: Если власть в стране сыпется – быть беде
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость власти – это основа существования государства. Он подчеркнул, что если власть начинает «сыпаться», страну ждут серьёзные потрясения.
Медведев отметил, что выборы в России проходили фактически в боевых условиях – и не только в приграничных регионах. Политик поблагодарил россиян, которые пришли на участки и тем самым «укрепили страну».
«Власть начинается снизу: с муниципального уровня, с регионов. И если она рушится – это прямая дорога к беде», – сказал он.
Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев назвал Единый день голосования «практически боевым». Он подчеркнул, что трудности были не только в приграничных районах, но и по всей стране. А голосование в Курской области, заявил Медведев, стало актом мужества.