«Власть начинается снизу»: Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах

Зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость власти – это основа существования государства. Он подчеркнул, что если власть начинает «сыпаться», страну ждут серьёзные потрясения.

Медведев отметил, что выборы в России проходили фактически в боевых условиях – и не только в приграничных регионах. Политик поблагодарил россиян, которые пришли на участки и тем самым «укрепили страну».