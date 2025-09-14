Единый день голосования
Регион
14 сентября, 18:53

Медведев назвал голосование в Курской области актом мужества

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал голосование жителей Курской области на выборах актом гражданского мужества в условиях сложной текущей ситуации.

«Все, кто принимал участие в голосовании в Курской области достойны самой высокой гражданской оценки. Если хотите, это в чём-то даже акт гражданского мужества, поскольку ситуация непростая, а люди не только занимаются какими-то своими делами, что совершенно нормально, а ещё и исполняют свой гражданский долг, то есть приходят на избирательный участок и голосуют», — сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

Выборы в регионе прошли в штатном режиме при обеспечении необходимых мер безопасности, что позволило избирателям реализовать свое конституционное право. Власти региона создали все условия для безопасного голосования, включая дополнительные меры защиты избирательных участков.

Напомним, в России с 12 по 14 сентября успешно проходит Единый день голосования, охвативший все 81 регион страны. В рамках мероприятия проводится около 5 тысяч избирательных кампаний, включая выборы глав более 20 субъектов федерации и формирование депутатского корпуса в 11 региональных парламентах. Согласно данным ЦИК, избирательный процесс осуществляется в штатном режиме без существенных нарушений. Предварительные результаты свидетельствуют о значительной поддержке избирателями партии «Единая Россия». В четырёх субъектах РФ её представители набирают абсолютное большинство голосов на выборах губернаторов, что подтверждает устойчивые позиции партии в регионах.

Анастасия Никонорова
