Кандидаты Единой России лидируют на выборах в четырёх регионах

Представители «Единой России» набирают абсолютное большинство голосов на выборах губернаторов в четырёх субъектах РФ. Такие сведения приводит Ассоциация НОМ на основе информации с избирательных участков.

Согласно данным ассоциации, в Еврейской автономной области после обработки 97,6% протоколов лидирует Мария Костюк («Единая Россия») с результатом 82,81%. На втором месте с 7,42% голосов находится Василий Гладких (ЛДПР). В Камчатском крае, где подсчитано 91,94% бюллетеней, Владимир Солодов («Единая Россия») набирает 62,35% голосов. Роман Литвинов (КПРФ) с 14,01% занимает вторую позицию.

В Иркутской области обработано 54,69% протоколов, и здесь лидерство сохраняет Игорь Кобзев («Единая Россия») с 60,27% голосов. Сергей Левченко (КПРФ) набрал 22,8%. В Пермском крае подсчёт только начался (обработано 1,29% протоколов), но Дмитрий Махонин («Единая Россия») также идёт с большим отрывом, набрав 73,68% голосов.