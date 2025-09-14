Единый день голосования
14 сентября, 17:01

Кандидаты Единой России лидируют на выборах в четырёх регионах

Обложка © Life.ru

Представители «Единой России» набирают абсолютное большинство голосов на выборах губернаторов в четырёх субъектах РФ. Такие сведения приводит Ассоциация НОМ на основе информации с избирательных участков.

Согласно данным ассоциации, в Еврейской автономной области после обработки 97,6% протоколов лидирует Мария Костюк («Единая Россия») с результатом 82,81%. На втором месте с 7,42% голосов находится Василий Гладких (ЛДПР). В Камчатском крае, где подсчитано 91,94% бюллетеней, Владимир Солодов («Единая Россия») набирает 62,35% голосов. Роман Литвинов (КПРФ) с 14,01% занимает вторую позицию.

В Иркутской области обработано 54,69% протоколов, и здесь лидерство сохраняет Игорь Кобзев («Единая Россия») с 60,27% голосов. Сергей Левченко (КПРФ) набрал 22,8%. В Пермском крае подсчёт только начался (обработано 1,29% протоколов), но Дмитрий Махонин («Единая Россия») также идёт с большим отрывом, набрав 73,68% голосов.

Памфилова: 1616 ветеранов СВО стали кандидатами на выборах
С 12 по 14 сентября РФ проходит Единый день голосования, в рамках которого по всей стране пройдёт около 5 тысяч избирательных кампаний. Голосование организовано во всех 81 регионе. Избирателям предстоит определить глав более двадцати субъектов, сформировать одиннадцать законодательных собраний, а в 25 регионах — выбрать мэров и депутатов местных советов.

